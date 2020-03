Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Vers un retour de Blaise Matuidi au PSG ?

Publié le 30 mars 2020 à 17h15 par A.D.

En fin de contrat en juin 2021, Blaise Matuidi pourrait quitter la Juventus lors du prochain mercato estival. En cas de départ, l'international français pourrait faire son retour au PSG.

Blaise Matuidi pourrait faire son retour au PSG. Lors de l'été 2017, la Juventus aurait lâché une somme avoisinant les 25M€ pour s'offrir le champion du monde français. Trois ans plus tard, le milieu de terrain de 32 ans, dont le contrat expirera en dans le Piémont, pourrait plier bagages et faire son retour en Ligue 1, pour y retrouver le PSG. La flamme pourrait donc se raviver entre les deux parties.

Retour à l'envoyeur pour Blaise Matuidi ?