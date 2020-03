Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : L'agent de cette recrue à 31M€ dévoile les coulisses de son transfert !

Publié le 30 mars 2020 à 16h30 par A.D.

Lors du dernier mercato hivernal, le Barça a bouclé le recrutement de Francisco Trincao, qui débarquera cet été. Bruno Carvalho Santos, agent de la pépite portugaise, a dévoilé les coulisses de son transfert au FC Barcelone.

Le Barça n'a pas perdu de temps pour Francisco Trincao. Lors du dernier mercato hivernal, le FC Barcelone s'est attaché les services de la pépite portugaise. Grâce à un chèque de près de 31M€, le club catalan a convaincu le club de Braga de lui céder son attaquant de 20 ans. Alors que Francisco Trincao rejoindra le FC Barcelone le 1er juillet, Bruno Carvalho Santos, son représentant, est revenu sur les coulisses de son transferts.

«Après l'Euro U19, j'ai eu une réunion avec le FC Barcelone»