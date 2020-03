Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : La première recrue du Barça envoie un message à Messi !

Publié le 24 mars 2020 à 14h00 par D.M.

Première recrue estivale du FC Barcelone, Francisco Trincao est revenu sur son transfert en Catalogne. Et le joueur a admis que signer au Barça était un rêve.

Le 31 janvier dernier, le FC Barcelone a officialisé l’arrivée de Francisco Trincao (20 ans). Transféré contre un chèque de 31M€, l’attaquant rejoindra ses nouveaux coéquipiers l’été prochain et finira la saison sous le maillot du Sporting Braga. Le FC Barcelone a donc mis la main sur un joueur considéré comme un jeune prodige du ballon rond du côté du Portugal. Conscient du talent de Francisco Trincao, le club catalan a d’ailleurs fixé sa clause libératoire à 500M€.

«J'ai vraiment hâte de rencontrer Lionel Messi»