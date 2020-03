Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo aurait bougé ses pions pour ce jeune talent du PSG

Publié le 30 mars 2020 à 13h15 par D.M.

Le PSG aurait proposé un premier contrat professionnel à Kenny Nagera (18 ans) surveillé par plusieurs clubs anglais et français.

La Ligue 1 est suspendue jusqu’à nouvel ordre suite à la pandémie de Coronavirus. Cela n’a que très peu d’incidence sur Leonardo qui pourrait profiter de la situation pour régler plusieurs chauds. Le directeur sportif du PSG doit notamment se pencher sur l'avenir de plusieurs pépites du club. Tanguy Kouassi, Adil Aouchiche notamment, n’ont toujours pas signé leur premier contrat professionnel avec le PSG. A cela, il faut ajouter l’intérêt du RB Leipzig et du FC Barcelone en ce qui concerne Tanguy Kouassi. Malgré l’incertitude quant à l’avenir de ces deux joueurs, le club parisien continuerait à s'activer en coulisse et serait passé à l’action concernant un autre élément du centre de formation.

Un premier contrat professionnel proposé à Nagera