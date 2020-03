Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Jackpot pour Caleta-Car ?

Publié le 30 mars 2020 à 11h30 par La rédaction

Acheté pour un peu moins de 20 millions d’euros, Duje Caleta-Car ne partira pas à moins de 30 millions cet été. Et il y a du monde sur lui…

Et si l’OM réalisait une plus-value sur Caleta-Car ? Arrivé en provenance du Red Bull Salzbourg pour 19 millions d’euros à l’été 2018, le défenseur central de l’OM intéresse de nombreux cadors européens. Avec une valeur marchande désormais estimée à 25 millions d’euros, le club phocéen pourrait réaliser une belle plus-value sur son joueur, alors qu’il faut obligatoirement vendre cet été…

Les deux Manchester et le Napoli intéressés