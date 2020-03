Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Zidane s’attaque à la classe biberon de la Ligue 1 !

Toujours très attentif au championnat de France, Zinedine Zidane a identifié plusieurs jeunes profils susceptibles d’intéresser le Real Madrid.

La jeunesse française attire décidément du monde. Zinedine Zidane, actuellement entraîneur du Real Madrid, a toujours un œil du côté du pays voisin, la France. Il suit régulièrement notre chère Ligue 1, et il n’a pas manqué de découvrir les jeunes talents présents dans notre championnat, qui réalisent de très belles performances. Assez pour que ces derniers se placent désormais sur sa short-list pour l’été prochain…

Camavinga, Cherki et Aouar visés

Outre le cas Kylian Mbappé, qui est désormais considéré comme une star internationale plus qu’un crack, Zizou aurait donc jeté son dévolu sur deux milieux de terrain. Tout d’abord, il devra aller au bras de fer avec Liverpool et le Barça pour s’accaparer Eduardo Camavinga, la pépite de 17 ans du Stade Rennais. Déjà évalué à 42 millions d’euros, le milieu de terrain intéresse les grands cadors européens, et le Real Madrid a été l’un des premiers à se positionner sur le dossier.



L’autre milieu de terrain est un joueur de l’OL. Évalué à 55 millions d’euros, le jeune Houssem Aouar a réalisé des performances de haut vol cette saison, notamment en Ligue des Champions, avec une prestation XXL contre la Juventus. Le Real Madrid aurait jeté son dévolu sur lui, et pourrait bien tenter de l’attirer, alors que Pep Guardiola a également manifesté son intérêt pour Aouar. Par la même occasion, Zidane s’intéresse également à un autre Lyonnais, en la personne de Rayan Cherki, qui a littéralement explosé cette saison sous le maillot des Gones, et dont la valeur marchande se situe aux alentours des 20 millions d’euros.