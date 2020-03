Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Tottenham répond à la bombe lâchée par Harry Kane !

Publié le 30 mars 2020 à 18h30 par T.M.

Ces dernières heures, Harry Kane a lâché un véritable froid sur son avenir à Tottenham. Des propos sur lesquels sont revenus les Spurs.

Si Harry Kane fait le bonheur de Tottenham, cette belle histoire pourrait rapidement devenir de l’histoire ancienne. En effet, ayant certaines ambitions, le Britannique a expliqué que les Spurs ne prenaient pas forcément la bonne direction. Sur les réseaux sociaux, Kane, que l’on annonce notamment dans le viseur du Real Madrid, a remis en question son avenir, assurant : « J'aime les Spurs et j'aimerai toujours les Spurs. Mais si je sens que nous ne progressons pas en équipe ou que nous n'allons pas dans la bonne direction, je ne suis pas quelqu'un qui resterait uniquement pour le plaisir. Je suis un joueur ambitieux ».

Tottenham botte en touche