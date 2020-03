Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Les dossiers Neymar et Mbappé gelés par le Coronavirus

Publié le 30 mars 2020 à 16h45 par La rédaction

Du côté du PSG, tous les dossiers sont à l’arrêt à cause du Coronavirus. Même les discussions en cours avec le clan Neymar et Mbappé sont gelées.

Ce Coronavirus fait décidément des ravages. Alors que le monde entier, et le monde du football, sont à l’arrêt à cause de la crise sanitaire, les rumeurs de transfert s’emballent. Cependant, du côté du PSG, les deux dossiers chauds du prochain mercato sont désormais gelés à cause de cette pandémie.

Les dossiers gelés, les joueurs prêts à rester ?

Les dossiers Neymar et Mbappé sont désormais gelés. Neymar, qui souhaitait aller du côté du FC Barcelone depuis l’été dernier, a vu les discussions entre lui et son club s'interrompre à cause de la crise sanitaire. Si le FC Barcelone souhaitait le faire venir et en avait fait sa priorité pour le prochain mercato estival, le dossier pourrait prendre plus de temps que prévu à être réglé. Déjà qu’il dure depuis des mois…



Outre le dossier Neymar, celui de la prolongation (ou non) de Kylian Mbappé est également bloqué. En effet, le joueur du PSG souhaitait attendre de voir les performances de son club en Ligue des Champions avant de prendre une décision sur son avenir. Problème : toutes les compétitions sont à l’arrêt, et Mbappé va devoir attendre avant de prendre une décision. Ce qui n’est pas pour arranger le PSG, qui souhaiterait régler ce dossier le plus vite possible, alors que le Real Madrid de Zinedine Zidane est toujours à l’affût pour Mbappé…