Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un rôle décisif pour Mbappé dans le dossier Antoine Griezmann ?

Publié le 30 mars 2020 à 12h45 par La rédaction

Alors que le FC Barcelone aurait proposé Antoine Griezmann au PSG, Kylian Mbappé pourrait bien jouer un rôle décisif dans ce dossier.

Souhaitant vendre certains joueurs pour remplir les caisses vides à cause de la crise financière suite au coronavirus, les dirigeants du FC Barcelone auraient décidé de se séparer d’Antoine Griezmann. Après une saison passée dans le club catalan, Griezmann aurait notamment été proposé par le Barça au Paris Saint-Germain. Leonardo accueillera-t-il le champion du monde durant l'été ? Kylian Mbappé donnerait en tout cas un avantage certain au PSG...

Mbappé va pousser Griezmann vers le PSG ?