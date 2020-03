Mercato - PSG : Leonardo en grand danger dans ce dossier à 110M€ !

Foot - Mercato - PSG

Sur les tablettes du PSG, Jadon Sancho susciterait également l’intérêt de Manchester United. Le Borussia Dortmund demanderait près de 110M€ pour libérer son jeune joueur.

Le PSG aurait ciblé Jadon Sancho (20 ans) sous contrat avec le Borussia Dortmund jusqu’en 2023. Le jeune ailier de 20 ans réalise de grandes performances cette saison et le club parisien aurait coché son nom pour le prochain mercato. Leonardo aura néanmoins fort à faire puisque le Real Madrid, Chelsea et Manchester United seraient intéressés par Jadon Sancho. D’autant plus que le club mancunien aurait une longueur d'avance et aurait entamé les contacts avec l’agent du joueur.

En effet, selon les informations du journaliste italien Fabrizio Romano, Manchester United discuterait avec l’agent de Jadon Sancho concernant un possible transfert. Néanmoins, le club mancunien n’aurait formulé aucune offre concrète pour l’instant. Les Red Devils devraient mettre la main à la poche pour s’offrir Jadon Sancho puisque le Borussia Dortmund demanderait au moins 110M€ pour libérer le joueur anglais. Une somme que le club allemand refuserait de revoir à la baisse et ce, malgré la crise économique liée à la pandémie de coronavirus.

BVB message to all the clubs who asked for #Sancho: we don’t change the price after Coronavirus crisis and we’ll not sell him for less than €110M.Man United are in contact with his agent, but BVB have not received any official bid yet. It won’t be a quick deal. #MUFC