Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo reçoit un message fort pour Jadon Sancho !

Publié le 30 mars 2020 à 1h45 par Th.B.

Pisté par Leonardo pour à terme succéder à Kylian Mbappé et Neymar au PSG, Jadon Sancho ne sera pas vendu au rabais cet été à cause de la crise économique que l’épidémie du Coronavirus a engendré pour les clubs avec la suspension des championnats. C’est du moins la position évoquée par le directeur général du Borussia Dortmund.

ESPN révélait le 11 mars dernier que Leonardo suivrait avec attention la situation de Jadon Sancho au Borussia Dortmund. Le profil de l’ailier de 20 ans et déjà international anglais plairait particulièrement au directeur sportif du PSG qui verrait en lui le candidat idéal pour reprendre le flambeau après les éventuels départs de Neymar et de Kylian Mbappé. Cependant, la concurrence ferait rage dans ce dossier XXL dans lequel Manchester United semblerait mener la danse. Directeur général du Borussia Dortmund, Hans-Joachim Watzke a assuré que la volonté du BvB est de voir Sancho rester à l’intersaison. Et le Borussia ne reverra pas ses ambitions à la baisse à cause de la nouvelle réalité économique liée à la crise sanitaire du Coronavirus.

« Nous n’avons pas besoin de vendre quiconque pour moins que leur réelle valeur »