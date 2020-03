Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Zinedine Zidane aurait tranché pour Aubameyang !

Publié le 29 mars 2020 à 19h45 par A.D.

Le PSG, le Barça et le Real Madrid seraient à la lutte pour le recrutement de Pierre-Emerick Aubameyang. Zinedine Zidane en aurait fait un plan C après Erling Braut Haaland et Sadio Mané.

Pierre-Emerick Aubameyang serait loin d'être une priorité pour Zinedine Zidane. Alors qu'il fait le plus grand bonheur d'Arsenal, l'international gabonais aurait tapé dans l'oeil du FC Barcelone. Pour assurer la succession de Luis Suarez (33 ans), le Barça aurait fait de Pierre-Emerick Aubameyang une alternative à Lautaro Martinez. Alors que le PSG pourrait perdre Mauro Icardi et Edinson Cavani - respectivement en prêt et en fin de contrat - Leonardo pourrait également se jeter sur l'attaquant d'Arsenal l'été prochain. De surcroit, le Real Madrid pourrait se mêler à la lutte pour Pierre-Emerick Aubameyang. Mais comme pour le Barça, l'ancien de l'ASSE serait loin d'être une priorité pour Zinedine Zidane.

Aubameyang, un plan C pour Zinedine Zidane ?