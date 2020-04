Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Messi, Neymar... Bartomeu voit les choses en grand !

Publié le 1 avril 2020 à 3h30 par A.M.

Invité à sortir du silence suite à la situation au FC Barcelone après l'annonce de Lionel Messi concernant la baisse du salaire des joueurs, Josep Maria Bartomeu en a profité pour évoquer le mercato.

« Inquiet pour la prolongation de Messi ? Non, il l'a déjà dit à plusieurs reprises, il terminer sa carrière au Barça, donc nous ne sommes pas inquiets. Mais il faudra discuter avec lui afin de trouver un accord. Avant le 30 juin ? Je ne sais pas. Personne ne sait quand terminera l'Etat d'Urgence . » Dans une interview accordée à Mundo Deportivo , Josep Maria Bartomeu n'a pas manqué d'afficher son optimisme concernant la prolongation de Lionel Messi malgré la situation économique liée à la pandémie de Covid-19. Mais le président du FC Barcelone va encore plus loin et assure que les Catalans seront ambitieux sur le marché des transferts et n'écarte pas les pistes menant à Neymar et Lautaro Martinez.

Bartomeu reste optimiste