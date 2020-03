Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Un contrat en or promis à Lautaro Martinez ?

Publié le 31 mars 2020 à 15h00 par A.C.

Le FC Barcelone aurait promis un très beau salaire à Lautaro Martinez, actuel attaquant de l’Inter.

Lionel Messi aimerait l’avoir à ses côtés et les dirigeants du FC Barcelone pourraient le satisfaire. La presse catalane annonce en effet queLautaro Martinez est la grande priorité du Barça pour cet été, qui ne souhaite toutefois pas payer se clause de départ fixée à 111M€. Ainsi, les Blaugrana seraient en train de monter une grosse opération autour de l’attaquant de 22 ans, avec l’Inter, dans laquelle plusieurs joueurs pourraient être impliqués. Le Barça serait d’ailleurs en position de force, puisqu’un accord aurait déjà été trouvé avec le joueur.

Un salaire quasiment triplé pour Lautaro Martinez