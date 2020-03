Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : L’aveu fort du clan Lautaro Martinez !

Publié le 31 mars 2020 à 10h00 par A.C. mis à jour le 31 mars 2020 à 10h09

Alberto Yaque, agent de Lautaro Martinez, s’est exprimé au sujet de la situation de l’attaquant de l’Inter, suivi par le FC Barcelone et le Real Madrid.

Arrivé en Europe en 2018, Lautaro Martinez n’a pas tardé à s’affirmer comme un titulaire indiscutable de l’Inter. Sous les ordres d’Antonio Conte cette saison, il a littéralement explosé, ce qui n’a pas échappé au FC Barcelone et au Real Madrid. Son agent a d’ailleurs confirmé des contacts informels avec les deux géants de Liga, alors que ces derniers jours, la presse italienne a évoqué un vif intérêt de Pep Guardiola et de Manchester City.

« C’est un rêve d’être l'un des joueurs les plus convoités sur le marché »