Mercato - Barcelone : L'agent de Lautaro Martinez sort du silence pour son avenir !

Publié le 31 mars 2020 à 8h30 par J.-G.D.

Invité à s’exprimer sur l’intérêt de Barcelone et du Real Madrid, Alberto Yaqué, agent de Lautaro Martinez, assure que l’attaquant de l’Inter Milan n’y prête pas attention.

Il sera donc l’un des grands animateurs du prochain mercato estival. En effet, Lautaro Martinez pourrait changer d’air pendant l’intersaison, lui qui disposerait de pistes prestigieuses pour son avenir. Le FC Barcelone et le Real Madrid devraient être à la lutte afin d'arracher la signature du buteur de l'Inter Milan, le Barça souhaitant offrir plusieurs joueurs pour parvenir à ses fins (Vidal, Rakitic...). Une véritable lutte s'annonce entre les deux cadors espagnols, mais via des propos rapportés par AS , Alberto Yaqué, agent de Lautaro Martinez, explique que l'international argentin ne pense pas aux rumeurs.

« Le Barça ou le Real Madrid le veulent, lui réagit comme si de rien n'était »