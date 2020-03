Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Antoine Griezmann est servi sur un plateau à Leonardo

Publié le 31 mars 2020 à 4h45 par T.M.

Cet été, Leonardo pourrait bien devoir gérer la succession de Neymar et Kylian Mbappé. Et pour le directeur sportif du PSG, la solution pourrait être simple et se nommerait Antoine Griezmann.

L’été qui arrive pourrait être celui de tous les dangers pour le PSG. Alors que la crise liée au coronavirus pourrait permettre à Leonardo de souffler, il n’empêche que le danger serait réel concernant Kylian Mbappé et Neymar. Annoncés au Real Madrid et au FC Barcelone, les deux stars parisiennes pourraient donc quitter le navire. Un trou qu’il faudra alors combler. Une mission XXL pour Leonardo, qui se voit toutefois offrir certaines solutions.

Merci Barcelone ?