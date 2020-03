Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le Barça n’a pas traîné pour s’offrir le «nouveau Cristiano Ronaldo» !

Publié le 31 mars 2020 à 3h30 par A.M.

Alors que le FC Barcelone a d'ores et déjà bouclé le recrutement de Francisco Trincao, l'agent du jeune portugais dévoile les coulisses des négociations.

Cet hiver, le FC Barcelone a peiné à se renforcer mais en a toutefois profité pour s'offrir Francisco Trincao, grand espoir du football portugais. Ainsi, le Barça n'a pas hésité à débourser 31M€ afin d'arracher la pépite de Braga. Considéré comme le nouveau Cristiano Ronaldo au Portugal, Francisco Trincao était suivi depuis plusieurs saisons par le Barça comme le révèle son agent Bruno Carvalho Santos.

«Trincao a littéralement explosé et le Barça l'a immédiatement recruté»