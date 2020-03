Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Ça se bouscule pour cette pépite de Zidane !

Publié le 30 mars 2020 à 23h30 par D.M.

Alors qu’Achraf Hakimi devrait rejoindre le Real Madrid à l’issue de la saison, la Juventus aurait contacté l’entourage du joueur dans l’optique du prochain mercato.

Barré au Real Madrid, Achraf Hakimi s’est véritablement révélé en Bundesliga. Prêté depuis deux saisons au Borussia Dortmund, le latéral polyvalent réalise de grandes performances sous les ordres de Lucien Favre. A tel point que le Real Madrid voudrait l’avoir dans ses rangs la saison prochaine. Mais Achraf Hakimi voudrait avoir des garanties et pourrait voir ailleurs si le club madrilène ne lui garantissait pas un temps de jeu suffisant. Chelsea suivrait de près la situation, tout comme la Juventus.

La Juventus prête à miser sur Hakimi