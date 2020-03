Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Bartomeu va devoir faire une croix sur cet attaquant !

Publié le 30 mars 2020 à 20h30 par Th.B.

Intéressé par le profil de Pierre-Emerick Aubameyang depuis le mercato hivernal, le FC Barcelone pourrait bien être contraint de passer la main sur ce dossier. Arsenal préparerait la prolongation de contrat du Gabonais.

« Les fans disent que je devrais prolonger ? Oui je sais. Il me reste un an de contrat. Est-ce que j’essaye de rester ? Oui, oui » . Au cours d’un live Instagram avec Kevin-Prince Boateng, Pierre-Emerick Aubameyang révélait donc ces derniers jours sa volonté de rester à Arsenal, malgré les intérêts du FC Barcelone, du Real Madrid, de l’Inter, de Manchester United et même du PSG. Pour rappel, Aubameyang est contractuellement lié à Arsenal jusqu’en juin 2021 et les Gunners compteraient bien conserver leur attaquant pour une durée plus importante. Le 10 Sport vous révélait le 28 janvier dernier en exclusivité que le FC Barcelone songeait à formuler une offre de prêt avec option d’achat obligatoire à Arsenal pour Aubameyang dans les derniers jours du mercato hivernal, le club culé étant à la recherche d’un successeur à Luis Suarez. Le Barça devrait cependant aller voir ailleurs.

La piste Aubameyang ne devrait mener à rien pour le Barça