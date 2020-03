Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Nouvelles tensions autour de Messi !

Publié le 31 mars 2020 à 11h30 par La rédaction

Entre Lionel Messi et les dirigeants du FC Barcelone, la communication est très compliquée. A l’image de la dernière polémique sur la baisse des salaires liée au Coronavirus.

Nouveau rebondissement dans le feuilleton Lionel Messi au FC Barcelone. Alors que le monde du football est à l’arrêt total à cause du Coronavirus, certains pays, comme l’Italie, l’Espagne ou encore la France, sont beaucoup plus impactés que d’autres, et c’est une crise économique globale qui se profile désormais. Pour remédier à cela, certains clubs choisissent, d’un commun accord avec les joueurs et les salariés du club, de réduire leurs salaires. Une perspective qui n’enchante donc pas Lionel Messi du côté du FC Barcelone…

Un communiqué qui en dit long

Ainsi, une réunion avait eu lieu entre les dirigeants et les joueurs, afin d’évoquer cette fameuse baisse de salaire. Evidemment, les joueurs avaient accepté de réduire leur salaire dans ce contexte plus que préoccupant. Seulement, le club n’avait effectué aucun communiqué, tandis que d’autres clubs omnisports avaient, quant à eux, annoncé la baisse de salaire de leurs joueurs. Une non-communication qui ne passe pas auprès des internautes, qui n’ont pas manqué de faire polémique autour de cette affaire. Afin de rétablir la vérité, Lionel Messi a fait un communiqué visant à faire savoir que les joueurs du FC Barcelone avaient accepté de réduire leur salaire, tout en glissant, entre les lignes, quelques tacles subtils mais bien réels à sa direction. Finalement, Messi a annoncé dans son communiqué que le salaire des joueurs baisserait de 70%, et que pendant ce temps, ils mettraient tout en œuvre pour que les salariés du club (par exemple les cuisiniers, standartistes etc) puissent toucher 100% de leur salaire habituel en cette période difficile. Chapeau.