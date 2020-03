Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Zidane pose problème dans le dossier Kane !

Publié le 31 mars 2020 à 11h00 par La rédaction

Pisté par de nombreux clubs européens, Harry Kane hésiterait entre la Juventus et le Real Madrid mais le départ de Zinédine Zidane pourrait vite l’aider à trancher sur son avenir ! Explications.

En plus des intérêts de Manchester United et Manchester City à son égard, Harry Kane verrait aussi les dirigeants de la Juventus et du Real Madrid s’intéresser à lui. Le joueur de Tottenham aurait décidé d’écarter toutes négociations avec les club anglais pour rester fidèle aux Spurs . Direction le club merengue ou celui de la Vieille Dame ? Le départ de Zinédine Zidane du banc de la Casa Blanca le convaincrait de rejoindre le Real Madrid...

Kane pourrait rejoindre le Real, si Pochettino remplace Zidane