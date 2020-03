Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Harry Kane aurait définitivement tranché pour son avenir !

Publié le 31 mars 2020 à 9h30 par La rédaction

Décisif dans 201 buts sur ses 278 apparitions sous les couleurs de Tottenham, Harry Kane serait dans le viseur de quatre cadors européens. Formé chez les Spurs, le Prince Harry pourrait prendre la direction du Real Madrid !

En quête d’un renfort offensif pour épauler Karim Benzema, les dirigeants du Real Madrid auraient plusieurs pistes. L’attaquant français est en effet bien seul devant depuis le début de la saison. Zinédine Zidane souhaiterait frapper un gros coup en recrutant Harry Kane l’été prochain. Toutefois, le joueur serait très convoité et de nombreux clubs voudraient s’offrir l’attaquant de Tottenham. Aux dernières nouvelles, le numéro 10 des Spurs hésiterait entre deux destinations...

Le Real Madrid plutôt que la Juventus ?