Mercato - PSG : Camavinga prêt à snober Leonardo pour le Real Madrid ?

Publié le 31 mars 2020 à 8h45 par B.C.

Annoncé dans le viseur du Real Madrid, Eduardo Camavinga serait également pisté par le PSG, le FC Barcelone, Liverpool ou encore le Borussia Dortmund. Néanmoins, le jeune français aurait déjà une préférence pour son prochain club.

Grâce à sa belle saison en Ligue 1, Eduardo Camavinga ne devrait pas manquer de prétendants cet été. Dernièrement, la presse espagnole a en effet révélé que le jeune milieu du Stade Rennais aurait tapé dans l’œil de Zinedine Zidane, et il ne cesserait de gagner des adeptes au sein du Real Madrid. Mais comme annoncé par Marca ce lundi soir, les Merengue ne sont pas les seuls séduits par le milieu de 17 ans. Le PSG serait un concurrent sérieux, tout comme le FC Barcelone ou encore le Borussia Dortmund. Mais au sein du club espagnol, on serait assez confiant au sujet de Camavinga.

Camavinga aurait une préférence pour le Real Madrid