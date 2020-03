Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Cette révélation de taille sur la piste Camavinga !

Publié le 30 mars 2020 à 1h30 par J.-G.D.

Tombé sous le charme d’Eduardo Camavinga, le Real Madrid aurait supervisé la pépite du Stade Rennais à plusieurs reprises cette saison. Et les Madrilènes seraient convaincus par son profil.

Étincelant sous les couleurs du Stade Rennais, Eduardo Camavinga n’aura pas tardé pour mettre tout le monde d’accord. Mieux, le jeune milieu de 17 ans susciterait la convoitise de quelques cadors, à l’image du Real Madrid. La presse espagnole explique que l’international Espoirs tricolore serait considéré comme « le nouveau Paul Pogba » par les Merengue , notamment grâce à sa technique. Florentino Pérez prévoirait donc une offre auprès des dirigeants bretons si la situation économique le permet. Et la piste menant à Camavinga ne serait pas nouvelle pour le Real Madrid.

Camavinga a de plus en plus de soutiens au sein du Real Madrid