Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : L'aveu de Beric sur sa relation avec Puel !

Publié le 30 mars 2020 à 1h00 par J.-G.D.

Officiellement transféré au Chicago Fire cet hiver, Robert Beric explique s’être entretenu qu’à deux reprises avec Claude Puel avant de rejoindre les États-Unis.

Robert Beric était dans une impasse à l’ASSE. L’international slovène devait donc quitter les Verts , lui qui n’entrait plus dans les plans de Claude Puel, arrivé en octobre dernier. Le mercato hivernal a donc été l’occasion pour l’attaquant stéphanois de plier bagage avec son départ officiel vers le Chicago Fire, franchise de Major League Soccer (MLS). Interrogé par But Football Club , Beric en dit plus sur sa relation avec l'entraîneur des Verts.

« Avec Puel, on a parlé deux fois : quand il est arrivé et quand je suis parti. Il a été honnête avec moi »