Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La succession de Keylor Navas plus onéreuse que prévue ?

Publié le 30 mars 2020 à 0h45 par Th.B.

Leonardo souhaiterait attirer Gianluigi Donnarumma au PSG pour prendre à terme la succession de Keylor Navas. Cependant, Mino Raiola pourrait bien jouer un vilain tour au directeur sportif du club parisien.

Depuis l’été dernier, au cours duquel Leonardo aurait offert les services d’Alphonse Aréola en plus d’une offre aux alentours de 20M€ au Milan AC en échange de Gianluigi Donnarumma, le directeur sportif verrait en l’Italien le futur gardien du PSG. Portier du club rossoneri et de la Squadra Azzurra , Donnarumma figurerait cependant également sur les tablettes du Real Madrid et de Chelsea. La presse britannique a révélé ce dimanche que Frank Lampard aurait personnellement contacté Mino Raiola, agent du gardien, pour évoquer un éventuel transfert.

Raiola derrière une future bataille aux enchères pour Donnarumma ?