Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une demande spéciale faite à Raiola pour Donnarumma ?

Publié le 29 mars 2020 à 10h15 par A.D.

Le PSG serait à la lutte avec Chelsea, la Juventus et le Real Madrid pour Gianluigi Donnarumma. Les Blues de Frank Lampard auraient lancé les grandes manoeuvres pour mener à bien ce dossier.

Frank Lampard aurait bougé ses pions pour Gianluigi Donnarumma. Alors qu'il a quitté le Milan AC pour faire son retour au PSG, Leonardo voudrait offrir une ancienne connaissance à Thomas Tuchel : Gianluigi Donnarumma. Toutefois, le directeur sportif du PSG ne serait pas seul sur ce dossier, puisque le Real Madrid, la Juventus et Chelsea seraient également sur les traces du portier du Milan AC. Lors du prochain mercato estival, on devrait donc assister à une véritable bataille royale entre Leonardo, Zinedine Zidane, Maurizio Sarri et Frank Lampard pour Gianluigi Donnarumma. D'ailleurs, le coach des Blues serait déjà passé à l'action pour devancer ses concurrents.

Lampard aurait contacté Raiola pour Donnarumma