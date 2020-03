Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Avantage Leonardo pour Donnarumma ?

Publié le 29 mars 2020 à 0h45 par A.C.

Les chances de Leonardo et du Paris Saint-Germain pour Gianluigi Donnarumma pourraient grandir, au cours des prochains mois.

Ancien du Milan AC, où il a officié en tant que joueur, entraineur et dirigeant, Leonardo connait très bien Gianluigi Donnarumma. Ainsi, il souhaiterait l’attirer au Paris Saint-Germain. Sa tâche pourrait être facilitée par la situation contractuelle du gardien de but, qui est lié au club lombard jusqu’en 2021 et qui ne semble pas près de prolonger. Le PSG n’est toutefois pas seul sur le coup, puisque la Juventus, Chelsea et le Real Madrid suivraient également Donnarumma.

Le Milan AC dos au mur pour Donnarumma