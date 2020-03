Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Gros couac pour cette star de Zidane ?

Publié le 29 mars 2020 à 0h00 par A.C.

Annoncé proche d’un possible départ du Real Madrid cet été, Marcelo pourrait voir l’un de ses principaux courtisans s’éloigner.

Comme son coéquipier Luka Modric, qui aura 35 ans en septembre prochain, Marcelo pourrait quitter le Real Madrid. Ses prestations sont en chute libre depuis la dernière Ligue des Champions remportée en 2018 et après avoir été proche d’un départ, il est finalement resté au club. Le retour de Zinedine Zidane ne semble pas avoir été bénéfique pour lui et la presse espagnole évoque à nouveau un possible départ au cours des prochains mois, avec la Juventus prête à l’accueillir les bras ouverts.

La Juventus apprécierait Marcelo, mais...