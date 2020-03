Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Cette menace qui se confirme pour Nabil Fekir !

Publié le 29 mars 2020 à 23h30 par La rédaction

Auteur d'une belle saison avec le Betis Séville, Nabil Fekir serait sur les tablettes du Real Madrid. Mais Zinédine Zidane semble avoir de la concurrence dans ce dossier.

Nabil Fekir réalise une très belle saison avec le Betis Séville. Ses performances auraient même suscité l'intérêt de plusieurs clubs dont le Real Madrid. Zinédine Zidane suivrait attentivement les prestations de l'ancien Lyonnais arrivé en Andalousie l'été dernier pour 20M€. Mais le technicien français ne serait pas le seul dans ce dossier et un club italien suivrait de près le champion du monde.

Un dossier compliqué pour Milan