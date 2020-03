Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Une bataille royale avec le Barça dans un dossier à 40M€ ?

Publié le 30 mars 2020 à 0h30 par Th.B.

Auteur de belles performances au FC Valence, Carlos Soler aurait tapé dans l’oeil du Real Madrid et du FC Barcelone en marge du prochain mercato, mais pas seulement.

Et si la prochaine recrue au milieu de terrain du Real Madrid évoluait déjà en Liga ? Certes, le club merengue aurait les yeux rivés vers l’Italie et Naples pour Fabian Ruiz et pourrait également rappeler Martin Odegaard de son prêt de la Real Sociedad. Cependant, un tout autre profil serait susceptible d’être sélectionné par le Real Madrid pour le mercato estival, à condition de venir à bout du FC Barcelone et de la concurrence XXL dans le dossier Carlos Soler.

Arsenal et Manchester United pour chambouler les plans du Real et du Barça avec Carlos Soler ?