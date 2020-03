Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Un départ en Premier League pour Dembélé ?

Publié le 29 mars 2020 à 22h30 par Th.B.

Appréciant le profil d’Ousmane Dembélé, Jürgen Klopp serait ouvert à une arrivée de l’ailier du FC Barcelone. De son côté, le Français ne fermerait pas la porte à une aventure en Premier League…

Le FC Barcelone commencerait sérieusement à perdre patience avec Ousmane Dembélé. Depuis son arrivée en Catalogne à l’été 2017, le champion du monde tricolore a contracté 11 blessures avec le Barça . Bien que la presse ibérique révélait dernièrement que le club blaugrana aurait décidé d’offrir une nouvelle chance à Ousmane Dembélé, une vente ne serait clairement pas exclue en interne. D’après As , un dirigeant du Barça aurait demandé à un membre du staff médical de le remettre sur pied le plus rapidement possible dans l’optique de le placer sur la liste des transferts. Si Dembélé venait bel et bien à être disponible sur le marché, Liverpool pourrait saisir cette opportunité.

Klopp et Dembélé, un amour réciproque ?