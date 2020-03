Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo voudrait refaire un coup à la Mbappé avec Camavinga !

Publié le 30 mars 2020 à 21h15 par B.C. mis à jour le 30 mars 2020 à 21h17

En plus du Real Madrid, le PSG serait également séduit par les prestations d'Eduardo Camavinga.

A seulement 17 ans, Eduardo Camavinga s'est déjà fait un nom en France et à l'étranger. En effet, le milieu du Stade Rennais est l'auteur d'une belle saison en Ligue 1 et cela n'est pas passé inaperçu au Real Madrid. Alors que le club espagnol le suivrait depuis son enfance, Eduardo Camavinga aurait de plus en plus de partisans chez les Merengue , à commencer par Zinedine Zidane. Cependant, le club de la capitale ne sera pas seul dans ce dossier.

Camavinga plait aussi au PSG, mais pas seulement