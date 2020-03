Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo aurait craqué pour cette pépite de Zidane !

Publié le 31 mars 2020 à 9h15 par D.M.

Prêté depuis deux ans au Borussia Dortmund, Achraf Hakimi devrait retourner à la fin de la saison au Real Madrid. Mais de nombreux clubs suivraient ses traces à l’instar de Chelsea, de la Juventus ou encore du PSG.

Barré par la concurrence au Real Madrid et afin de progresser dans un grand club européen, Achraf Hakimi a pris la direction de l’Allemagne en juillet 2018. Prêté depuis deux ans au Borussia Dortmund, le polyvalent latéral a connu une progression fulgurante en Bundesliga et est devenu l’un des hommes forts de Lucien Favre. Des prestations qui auraient sauté aux yeux des dirigeants du Real Madrid, désireux de rapatrier un élément capable de renforcer son effectif. Mais Achraf Hakimi voudrait avoir des garanties sur son temps de jeu et pourrait de nouveau se diriger vers la sortie si cette promesse ne pouvait être tenue pas les dirigeants du Real Madrid.

Le PSG suit les prestations d’Hakimi