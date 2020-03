Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Quand cette ancienne pépite du PSG évoque une arrivée à Marseille !

Publié le 31 mars 2020 à 7h15 par J.-G.D.

Interrogé sur une possible arrivée à l’OM, Alec Georgen, passé par le centre de formation du PSG, admet que cette hypothèse est difficile à envisager.

Il n’aura pas eu sa chance au Paris Saint-Germain. À l’instar de nombreux jeunes du club de la capitale, Alec Georgen a plié bagage l’été dernier suite à la dissolution de l’équipe réserve. Le jeune latéral droit (21 ans) s’est finalement envolé vers Avranches (National 1) et ce dernier se prononce sur un éventuel retour au PSG : « Si un jour la porte s’ouvre à nouveau à Paris, j’y retournerai les yeux fermés ? Les yeux fermés non ». Après avoir évoqué cette idée, Georgen imagine également une possible aventure à l’Olympique de Marseille.

« L'OM ? C’est compliqué quand même (rires) »