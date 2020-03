Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : On connaîtrait déjà le successeur de Quique Setién !

Publié le 31 mars 2020 à 6h30 par Th.B.

Arrivé cet hiver pour succéder à Ernesto Valverde sur le banc du FC Barcelone, Quique Setién devrait rempiler pour une saison supplémentaire avant de céder sa place à… Xavi Hernandez.

AS révélait dimanche que Quique Setién restera à la tête de l’effectif du FC Barcelone pour la saison à venir, à savoir jusqu’à l’été 2021. Arrivé au mois de janvier pour prendre la suite d’Ernesto Valverde, débarqué par la direction du Barça , Setién semblerait donc conserver la confiance de ses dirigeants pour une saison supplémentaire. Cependant, une ancienne gloire du club toque à la porte. Pour La Vanguardia , Xavi Hernandez a clairement postulé pour s’asseoir sur le banc du Barça à l’avenir en montant son propre projet de concert avec le président et des conseillers. Une sortie claire pour Frédéric Hermel, qui voit en lui le prochain entraîneur du FC Barcelone, d’autant plus que les socios vont élire un nouveau président au printemps 2021. Une nomination de Victor Font devrait d’ailleurs faire les affaires de Xavi.

« Quand on lit les mots de Xavi dans la Vanguardia, c’est quasiment un programme électoral qu’il présente »