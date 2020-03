Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Un énorme coup dur à 97M€ pour McCourt ?

Publié le 30 mars 2020 à 17h00 par B.C.

Alors que l'épidémie de coronavirus va fortement perturber l'économie du football, l'Olympique de Marseille pourrait être le club le plus touché si les compétitions ne reprenaient pas.

On le sait, l'OM est dans une situation financière compliquée. Avec plusieurs transferts ratés et l'absence de revenus liés à une qualification européenne, le club phocéen doit rapidement renflouer ses caisses s'il ne veut pas être frappé par le fair-play financier. Ainsi, Andoni Zubizarreta aura pour mission de vendre plusieurs joueurs cet été. Morgan Sanson, Maxime Lopez ou encore Bouna Sarr pourraient être concernés par ce dégraissage puisqu'ils susciteraient quelques convoitises sur le marché des transferts, mais l'épidémie de coronavirus pourrait perturber les affaires marseillaises.

L'OM fortement touché par le coronavirus ?

En effet, l'ensemble des clubs sont touchés par l'épidémie de coronavirus qui a provoqué l'interruption des compétitions de football, et cela va se faire ressentir lors du prochain mercato estival. Dans une étude publiée ce lundi, l'Observatoire du football CIES apporte des précisions sur l'impact de cette pandémie sur la valeur des joueurs des cinq grands championnats européens (l'Angleterre, l'Espagne, l'Italie, l'Allemagne et la France) en tenant compte de l'âge des joueurs, la durée de leur contrat ou encore leurs récentes prestations. Et l'Olympique de Marseille serait le club le plus touché en pourcentage si les compétitions ne reprenaient pas avec une baisse de 38% concernant la valeur de transfert des joueurs, ce qui correspondrait à une perte de 97M€. Un nouveau coup dur dont se passerait volontiers l'OM.