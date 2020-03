Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Zubizarreta aurait déjà trouvé 19M€ !

Publié le 30 mars 2020 à 3h30 par A.M.

Contraint de vendre afin de renflouer ses caisses et ainsi lutter contre le fair-play financier, l'OM aurait déjà bien avancé pour la vente de deux joueurs.

Cet été, l'Olympique de Marseille va se retrouver dans l'obligation de vendre. De nouveau menacé par l'UEFA dans le cadre du fair-play financier pour ne pas avoir respecté l'accord signé l'été dernier, le club phocéen doit donc se préparer à un énorme dégraissage, ce que l'OM a été incapable de faire l'été dernier et lors du précédent mercato d'hiver. Mais cet été il n'y aura plus le choix d'autant plus que plusieurs joueurs voient leur contrat prendre fin en juin 2021. Le temps presse.

Lopez et Sarr, les premiers à partir ?