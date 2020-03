Foot - Barcelone

Barcelone - Polémique : Coronavirus, salaires... Messi et les autres joueurs taclent la direction !

Ce lundi, les joueurs du FC Barcelone ont annoncé qu'ils renonceraient à une grosse partie de leur salaire pour aider le club et ses salariés en cette période de crise. Mais le groupe en a profité pour glisser un tacle à leur direction.

Suite à l'arrêt des compétitions dû à l'épidémie de coronavirus, les clubs de football sont dans l'obligation de faire des économies pour limiter l'impact de cette pandémie sur leurs finances. Ainsi, plusieurs écuries françaises ont dû opter pour le chômage partiel, tandis que quelques gros mastodontes européens ont décidé, en accord avec leurs employés et leurs joueurs, de procéder à des diminutions de salaire. C'est notamment le cas au FC Barcelone. Après de longues négociations entre la direction et l'effectif de Quique Sétien, les deux parties sont enfin parvenues à un accord. Lionel Messi et ses coéquipiers ont annoncé ce lundi dans un communiqué qu'ils avaient accepté de renoncer à 70% de leur salaire afin de soutenir le club, mais le groupe en a profité pour glisser un tacle au conseil d'administration du Barça.

« Nous sommes surpris qu'à l'intérieur même du club, certains essaient de braquer les projecteurs sur nous »