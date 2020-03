Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Grande nouvelle à 45M€ pour le Barça dans le dossier Ndombele !

Publié le 28 mars 2020 à 11h30 par La rédaction

Tanguy Ndombele a du mal à s’imposer dans l'effectif de José Mourinho. Le milieu de terrain pourrait partir au FC Barcelone qui le suit et qui vient d’apprendre une bonne nouvelle.

Arrivé l’été dernier à Tottenham pour plus de 60M€, Tanguy Ndombele devait s’imposer dans le milieu de terrain du club londonien. Le remplacement de Mauricio Pochettino par José Mourinho en cours de saison n’a pas profité au Français qui est ouvertement critiqué par son coach et qui accumule les blessures. Un départ serait déjà envisagé et le FC Barcelone se serait déjà renseigné pour le recruter. Son club aurait déjà trouvé un remplaçant.

Tottenham cherche déjà le remplaçant de Ndombele