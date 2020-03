Foot - Barcelone

Barcelone - Malaise : Une grande décision prise par le Barça pour Ousmane Dembélé ?

Publié le 23 mars 2020 à 15h00 par La rédaction

A cause du Coronavirus, la saison de Liga a été suspendue et va donc être décalée dans le temps. De quoi possiblement donner l'occasion à Ousmane Dembélé de revenir. Toutefois, le FC Barcelone en aurait décidé autrement.

Ousmane Dembélé est arrivé au FC Barcelone il y’a trois ans pour 145M€, bonus compris. Toutefois, les blessures l’empêchent de justifier le prix de son transfert et le champion du monde n’a disputé que 74 matchs en trois saisons en Catalogne. D'ailleurs, ce n'est pas maintenant que l'on reverra le Français avec la tunique blaugrana, étant donné sa blessure au biceps fémoral. Alors que la saison de Dembélé était terminée, les conséquences du Coronavirus pourraient permettre à l'ancien Rennais de revenir avant la fin de cet exercice. Toutefois, au Barça, on ne prendra aucun risque.

Pas de retour anticipé ?