Mercato - Barcelone : Coutinho a les idées claires pour son avenir !

Publié le 31 mars 2020 à 20h00 par A.C.

Philippe Coutinho, actuellement prêté par le FC Barcelone au Bayern Munich, afficherait une volonté forte pour son avenir.

Il est en train de se transformer en le flop le plus couteux de l’histoire du FC Barcelone. Arrivé en provenance de Liverpool en 2018 pour 160M€ bonus compris, soit le plus gros transfert du club catalan et le troisième plus gros de l’histoire du football, Philippe Coutinho ne semble plus avoir sa place en Catalogne. L’été dernier il a d’ailleurs été prêté au Bayern Munich, mais là encore les choses ne se passent pas de la meilleure des façons, puisque la presse allemande assure que les Bavarois ne souhaitent pas lever l’option d’achat fixée à 120M€, pour le garder.

La Premier League dans le destin de Coutinho ?