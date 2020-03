Mercato - Barcelone : Coup de tonnerre pour Samuel Umtiti !

Foot - Mercato - Barcelone

Les dirigeants du FC Barcelone auraient pris une décision radicale pour Samuel Umtiti, qui a rejoint le club en 2016 en provenance de l’OL.

En quatre années en Catalogne, Samuel Umtiti a quasiment tout vécu. Double champion d’Espagne en titre avec le FC Barcelone, le Français avait impressionné tout le monde à son arrivée en provenance de l’OL, devenant rapidement un titulaire indiscutable aux côtés de Gerard Piqué. Les choses vont toutefois beaucoup moins bien depuis une saison et demi. Le champion du monde est handicapé par les blessures et a vu Clément Lenglet lui passer devant, au Barça comme en équipe de France. Ainsi, la presse catalane évoque depuis quelques temps un possible départ pour Umtiti...

D’après les informations de Nicolo Schira, les dirigeants du FC Barcelone seraient effectivement ouverts à une vente de Samuel Umtiti. Le journaliste italien explique que le Barça réclamerait 50M€ pour lâcher son défenseur, qui peut notamment compter sur deux courtisans en Premier League. Il s’agirait d’Arsenal, qui voulait déjà le recruter l’année dernière, avant que le joueur ne choisisse de rester à Barcelone, mais également Chelsea. Les Blues auraient d'ailleurs déjà approché l’agent d’Umtiti, pour prendre des renseignements.

