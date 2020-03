Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Paredes tente de boucler un départ colossal !

Publié le 31 mars 2020 à 12h45 par A.M.

Formé à Boca Juniors, Leandro Paredes n'a jamais caché son amour pour le club de ses débuts. A tel point qu'il se mue en intermédiaire de luxe pour convaincre Edinson Cavani d'aller enflammer la Bombonera.

« J'espère que ça sera très bientôt. Il nous donnerait un bon coup de main et nous apporterait beaucoup. Je pense qu'il veut venir à Boca. S'il vient c'est qu'il éprouve un vrai désir et que les signes sont clairs . » Directeur sportif de Boca Juniors, Jorge Bermudez, n'a pas manqué de lancer un énorme appel du pied à Edinson Cavani dont le contrat au PSG prend fin en juin prochain. Une perspective qui pourrait plaire au Matador comme l'ont confié ses proches. Mais surtout, le club argentin peut compter sur l'aide précieuse de Leandro Paredes, formé à Boca et aujourd'hui coéquipier de Cavani au PSG.

Paredes «fait le job» pour envoyer Cavani à Boca