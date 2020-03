Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le clan Cavani confirme un scénario improbable pour son avenir !

Publié le 31 mars 2020 à 11h45 par A.M.

En fin de contrat avec le PSG en juin prochain, Edinson Cavani devrait bel et bien quitter le club de la capitale dans les prochaines semaines. Et la piste menant à Boca Juniors prend de l'ampleur.

L'avenir d'Edinson Cavani est au cœur de nombreuses discussions. Et pour cause, le contrat de l'idole du Parc des Princes prend fin en juin prochain et son avenir semble clairement s'inscrire loin du PSG. Déjà passé proche du départ cet hiver alors que l'Atlético de Madrid voulait le récupérer, Edinson Cavani ne manque pas de prétendants en Europe, mais pas seulement. En effet, Boca Juniors rêve de s'offrir le Matador et ne s'en cache pas. Le directeur sportif du club argentin, Jorge Bermudez, a ainsi lancé un appel du pied au meilleur buteur de l'histoire du PSG : « J'espère que ça sera très bientôt. Il nous donnerait un bon coup de main et nous apporterait beaucoup. Je pense qu'il veut venir à Boca. S'il vient c'est qu'il éprouve un vrai désir et que les signes sont clairs ». Et visiblement, Edinson Cavani n'y est pas insensible.

Le clan Cavani ouvre la porte à Boca Juniors