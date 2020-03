Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ça s'active en coulisses pour Icardi...

Publié le 31 mars 2020 à 10h15 par A.C.

L’avenir de Mauro Icardi, actuellement prêté par l’Inter au Paris Saint-Germain, pourrait se décider au cours des prochains mois.

Restera ? Ne restera pas ? Prêté au Paris Saint-Germain depuis l’été dernier, Mauro Icardi a vu sa situation changer du tout au tout. Machine à buts lors de la première partie de saison, il traverse une période plus compliquée depuis le début de l’année 2020. Il a en effet vu Edinson Cavani lui passer devant et sa relation avec Thomas Tuchel ne serait pas des meilleures, depuis le huitième de finale aller de Ligue des Champions, face au Borussia Dortmund. Tout ceci fait douter Leonardo, qui ne semble plus si sûr de vouloir lever son option d’achat fixée à 70M€, afin de le garder au PSG.

Paratici n’a pas dit son dernier mot pour Icardi