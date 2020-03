Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cette légende du club ouvre la porte à un retour retentissant !

Publié le 31 mars 2020 à 10h45 par A.M.

Véritable légende du Paris Saint-Germain, Rai s'est prononcé sur un éventuel retour au sein du club de la capitale alors qu'il a entamé une carrière de dirigeant depuis quelques saisons

Parmi les joueurs qui ont marqué l'histoire du Paris Saint-Germain, Rai arrive tout en haut de la liste. Idole d'un Parc des Princes qui lui a offert un bouleversant hommage le jour de son dernier match, le meneur de jeu brésilien a laissé une trace indélébile dans l'histoire du PSG où il aura évolué entre 1993 et 1998. Après une première saison poussive dans l'ombre de Valdo, Rai revient l'année suivante auréolé de son titre de Champion du monde 1994 avec le Brésil. Revigoré, il s'impose comme le maître à jouer du PSG dont il devient rapidement le capitaine. Il remportera ainsi un titre de Champion de France en 1994, deux Coupes de France (1995 et 1998) et deux Coupes de la Ligue (1995 et 1998) mais surtout la Coupe des Coupes en 1996, l'unique trophée européen du PSG.

Rai n'écarte pas un retour au PSG