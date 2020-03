Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo a finalement un coup à jouer dans ce dossier à 0€ !

Publié le 31 mars 2020 à 7h45 par Th.B.

Ayant la volonté de rester en Premier League à l’issue de son contrat expirant en juin avec Chelsea, Willian a révélé ne pas fermer la porte à un transfert dans un autre championnat. Une bonne nouvelle donc pour Leonardo qui aimerait le recruter au PSG.

Le 8 mars dernier, le 10 Sport vous révélait en exclusivité que le PSG s’intéresse à la situation contractuelle de Willian. En effet, Leonardo apprécie la polyvalence du Brésilien, son expérience et son statut de jouer libre, son engagement avec Chelsea arrivant à expiration en juin prochain. Et alors qu’on vous assurait également que Manchester United et Arsenal sont sur les rangs, Willian pourrait prendre la direction d’un autre championnat après avoir passé sept ans en Premier League. La Juventus aurait des vues sur le Brésilien qui serait aussi susceptible de venir en France.

« Je n’exclus pas le fait de jouer dans d’autres ligues »