Mercato - PSG : Leonardo a prévu d’énormes transactions avec un géant européen !

Publié le 31 mars 2020 à 4h15 par A.M.

Bien décidé à renforcer l'effectif du PSG cet été, Leonardo semble prospecter du côté de la Juventus avec laquelle il pourrait bien préparer quelques grosses transactions.

En fin connaisseur du marché italien, Leonardo a un réseau bien établi en Serie A. Et pour renforcer le PSG, il pourrait bien le réactiver cet été. Le directeur sportif parisien entretient notamment d'excellentes relations avec Fabio Paratici, coordinateur technique de la Juventus. Déjà cet hiver, les deux hommes étaient proches de boucler l'échange entre Layvin Kurzawa et Mattia De Sciglio avant que la Vieille Dame ne finisse pas s'y opposer, tandis que le nom d'Emre Can a également circulé du côté du PSG. Mais cet été, les choses pourraient bien être différentes à commencer par le latéral polyvalent.

L'axe PSG-Juventus pourrait tourner à plein régime